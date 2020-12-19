منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 | بعد طول انتظار إليكم أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر جميع المحافظات

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:09 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 | بعد طول انتظار إليكم أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر جميع المحافظات

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 | من خلال مقالنا اليوم وفرنا لكم رابط الاستعلام عن أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة للدفعة الرابعة لشهر ديسمبر 2020 والذين بات من أبزر الروابط وأكثرها بحثاً على محرك بحث من قبل الملايين من المواطنين المصريين وخاصة عقب تأخير الدفعة الجديدة من المنحة الرئاسية، فالجميع يبحثون عن أسماء المستحقين منحة ال500 جنيه الدفعة الرابعة والمقرر صرفها لشريحة المواطنين من العمالة اليومية الذين ترتب عليهم آثار سلبية عقب انتشار فيروس كوفيد19.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020
من خلال تصريح لها، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أن موعد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة شهر ديسمبر خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكدت على أن منافذ صرف منحة ال500 جنيه تتمثل في مكاتب البريد، أو يمكن صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك عقب أن يستقبل جميع المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة رسالة عبر هاتفهم الجوال المسجل لكل مستفيد.

رسالة القوى العمالة لجميع مستفيدي منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر ديسمبر تتضمن ميعاد صرف منحة ال500 جنيه والمكان المحدد للصرف.

أسماء الفائزين في منحة العمالة الغير منتظمة
للاستعلام عن أسماء المقبولين في منحة ال500 جنيه يتم اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- اختيار أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة 2020
- كتابة الرقم القومي.
- كتابة الاسم رباعي.
- اختيار “الدفعة الرابعة”، ومن ثم المحافظة.
- الضغط على أيقونة استعلم.

وقد خصصت وزارة القوى رقم موحد (خط ساخن) لاستقبال استفسارات جميع المواطنين على الرقم 142، وتلقي شكاوى المواطنين فيما يخص استحقاق منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر ديسمبر منحة ال500 جنيه للعمالة اليومية.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020 | بعد طول انتظار إليكم أسماء المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر جميع المحافظات

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