"نجوم ونايل إف إم" الأكثر تحقيقاً للجوائز في 2020

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نجاحات كبيرة حققتها إذاعتي "نجوم إف إم" و"نايل إف إم" خلال عام 2020، وحصلا على العديد من الجوائز المختلفة بتصويت الجمهور المصري والعربي، سواء كأفضل محطة راديو أو من خلال المذيعين الذين حصلوا علي جوائز الأفضل، ووصل عدد الجوائز لأكثر من 10 خلال العام الحالي، وكانت البداية مع مهرجان القنوات الفضائية والتي حصلت من خلاله إذاعة "نجوم إف إم" علي جائزة أفضل راديو، وتسلم الجائزة هالة حجازي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، ورامي محسن رئيس شبكة راديو وتلفزيون "نجوم إف.إم"، وأفضل برنامج كان من نصيب "كلام في الزحمة" للمذيعين مروان قدري، ويارا الجندي.



كما حصلت إذاعة "نجوم إف إم" جائزة الأفضل في عام 2020 من مهرجان وشوشة، بجانب المذيعة مريم أمين التي حصلت علي جائزة أفضل مذيعة راديو، وفي مهرجان "نجم العرب" حصلت إذاعة "نجوم إف إم" علي جايزة أفضل إذاعة بجانب المذيع كريم خطاب الذي يقدم برنامج "في الاستاد" علي جائزة أفضل مذيع راديو، أما كريم أمين فحصلت علي جائزة أفضل مذيعة راديو، بجانب حصول شركة "نجوم ريكوردز" علي حائزة أفضل إنتاج موسيقي.



بينما حصلت إذاعة "نايل إف إم" علي جائزتين من مهرجان "دير جيست" وهما أفضل برنامج إذاعي "GOOD VIBES ONLY"، وحصلت زينب هجرتي علي جائزة أفضل مذيعة راديو.



وتستعد حاليا إذاعة "نجوم إف إم" للإعلان عن الخريطة البرامجية الجديدة خلال العام الجديد والتي ستشهد مفاجآت في البرامج من أجل إرضاء كافة أذواق المساهمين.