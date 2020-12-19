جميلة عوض تحتفل بتكريمها في الدير جيست عن فيلم "بنات ثانوي"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احتفلت الفنانة جميلة عوض بتكريمها في مهرجان الدير جيست وذلك من خلال مشاركتها صورة لها من التكريم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "عوض" قائله: " الحمد لله مبسوطة جدا وفخورة بحصولي على جائزة أفضل ممثلة شابة في السينما ٢٠٢٠ عن فيلم بنات ثانوي شكرا مهرجان الدير جيست شكرا للجمهور اللي دعمني وصوتلي شكرا المنتج الجميل أحمد السبكي على الثقة شكرا للمؤلف أيمن سلامة والمخرج محمود كامل وجميع زملائي وكل من شارك في هذا العمل".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جميلة عوض مشاركتها في حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد خالد صالح ونجلاء بدر.

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