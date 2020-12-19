الأهلي يجهز عرضا مغريا لضم القاطرة البشرية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:33 م
الاهلي
الاهلي
غدير أحمد
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دخل الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق ستاندر ليج البلجيكى حسابات مسؤولي النادي الأهلي، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووافق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على ضم موليكا لاقتناعه بقدراته التهديفية ليكون اللاعب الكونغولى ضمن القائمة المرشحة لتدعيم خط الهجوم الاحمر فى الشتاء.

والتى تضم الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة ولابا كودجا مهاجم العين الإماراتى والاوروجوانى جاستن سيرينو مهاجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا.

وطلب موسيمانى من قبل تدعيم الأهلي قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيما قويا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية.

وتعمل جميع الفرق على تطوّير مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

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رياضة جاكسون موليكا الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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