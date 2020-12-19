آخر تطورات الحالة الصحية لماكرون بعد إصابته بكورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:13 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
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قال طبيب الرئاسة الفرنسية الرسمي، اليوم السبت، إن حالة الرئيس إيمانويل ماكرون، مستقرة ونتائج الاختبارات مطمئنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوروبية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الفرنسية، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

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