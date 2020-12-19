خطوة واحدة تفصل الهلال عن تجديد عقد سلمان الفرج

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت عن وجود خطوة واحدة تقرب إدارة نادي الهلال من تجديد تعاقدها مع نجم الفريق سلمان الفرج.









ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية عن مصادر خاصة، إن إدارة الهلال اتفقت مع سلمان الفرج على تجديد العقد، لمدة 4 أعوام بدلا من ثلاثة.









وانتقل سلمان الفرج (31 عاما) إلى الهلال تحت 23 عاما في صيف 2004 قبل أن يتم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول قبل إثني عشر عاماً وبالتحديد عام 2008.



