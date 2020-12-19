قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري بنيجيريا

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية مساء الجمعة في شمال شرق نيجيريا حيث كثّفت جماعة "بوكو حرام" مؤخراً هجماتها، وفق ما

وبحسب مصادر أمنية وإنسانية، وقع الهجوم الانتحاري في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

وأشار المسؤول في ميليشيا موالية للحكومة إبراهيم ليمان، إلى أن المراهقة البالغة 17 عاماً فجّرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.