قتلى وجرحى جراء تفجير انتحاري بنيجيريا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:08 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة في تفجير نفذته مراهقة انتحارية مساء الجمعة في شمال شرق نيجيريا حيث كثّفت جماعة "بوكو حرام" مؤخراً هجماتها، وفق ما

 

وبحسب مصادر أمنية وإنسانية، وقع الهجوم الانتحاري في مدينة كوندوغا على بعد 38 كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو.

 

وأشار المسؤول في ميليشيا موالية للحكومة إبراهيم ليمان، إلى أن المراهقة البالغة 17 عاماً فجّرت نفسها وسط مجموعة رجال كانوا متجمعين قرب منزل زعيم محلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيجيريا قتلى جرحى انفجار

أخبار تهمك

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان وتصويره مع ممثل إسرائيلي

منذ أقل من نصف ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

بدون صلاح.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في الدوري

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 18 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تفاصيل تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بوكو حرام تهاجم ثلاثة مراكز عسكرية شمال شرق نيجيريا

ارتفاع أعداد ضحايا هجمات بوكو حرام إلى 65 قتيلا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

11:06 ص

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان