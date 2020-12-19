مهاجم مانشستر سيتي: أحتاج وقتا لاستعادة لياقتي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:04 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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كشف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر يونايتد عن معاناته بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة وأبعدته عن مستواه.

والأرجنتيني أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي وشارك فقط في 6 مباريات في جميع المنافسات هذا الموسم بعد غيابه عن بداية الموسم بسبب جراحة في الركبة.

وشارك أجويرو (32 عاماً) بديلاً لأحد زملائه خلال تعادل سيتي 1-1 مع وست بروميتش ألبيون الثلاثاء الماضي، لكنه غاب عن تدريبات الفريق قبل مواجهته خارج ملعبه مع ساوثامبتون في وقت لاحق من اليوم السبت.

وقال أجويرو في تصريحات إعلامية: "الأمر صعب.. أحياناً تكون حالة الركبة جيدة وأحياناً تكون سيئة بعض الشيء وأنا أفعل كل المستطاع لمساعدة الطاقم الطبي وطاقم العلاج الطبيعي من أجل التحسن".

وأضاف اللاعب المخضرم: "أحتاج إلى القليل من الوقت للعودة إلى المباريات وأتمنى أن أكون في أفضل حال، أحتاج إلى المزيد من الوقت والموسم طويل".

ويحتل سيتي المركز التاسع بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين متخلفاً بفارق 8 نقاط عن حامل اللقب ليفربول صاحب الصدارة لكن أجويرو يثق في قدرة فريقه على المنافسة على اللقب.

وقال عن ذلك: "دائماً نعتقد أن بوسعنا المنافسة على اللقب، في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكنك الاقتراب من القمة بعد الفوز بمباراتين، علينا الهدوء واللعب بنفس الأسلوب لأن سيتي دائماً ينافس على الألقاب، دائماً يفعل".

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