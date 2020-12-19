محافظ بني سويف: فحص 650 ألف مواطن ضمن مبادرة "الاعتلال الكلوي"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:15 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، انتظام سير العمل في مبادرة الكشف المبكر لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي تنفذها وزارة الصحة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتستهدف المواطنين فوق سن الأربعين، وأيضا المرحلة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما من المسجلين لدى قاعدة بيانات مائة مليون صحة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات لعدد 650 ألف و131 مواطنا ممن استفادوا من الخدمات التي تقدمها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في 18سبتمبر الماضي وحتى أمس الجمعة "بنسبة 110% من إجمالي المستهدف المقدر بــ 591 ألف و290 مواطنا" مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل: التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي الذي عرضه وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، لمتابعة سير العمل في المبادرة التي تستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال من فرق مؤهلة ومدربة من القطاع الطبي، بالإضافة إلى فرق ثابتة في الوحدات الصحية وخارجية في بعض مراكز الشباب والبنوك والجهات الحكومية والمساجد والكنائس والنوادي،بجانب القوافل العلاجية.

حيث تم الكشف على 84 ألف و146 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و82 ألف و523 بمركز ومدينة ناصر، و115 ألف و447 بمركز ومدينة بني سويف، و82 ألف بمركز ومدينة اهناسيا، و111 ألف و889 بمركز ومدينة ببا، و92 ألف و86 بمركز ومدينة الفشن و60 ألف و948 بمركز ومدينة سمسطا، بإجمالي 650 ألف و131 مواطنا.

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