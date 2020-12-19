عبير صبري تحتفل بتكريمها فى حفل الدير جيست عن "خيانة عهد"

السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة عبير صبري على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت عبير صبري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها خلال حفل تكريمها في الدير جيست عن مسلسل "خيانة عهد".



يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه شريف حافظ رمضان الماضي، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة

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