الدنمارك: اتهام سيدة من أصول تركية بالتجسس لصالح أنقرة

اتهمت السلطات الدنماركية، اليوم السبت، سيدة من أصول تركية، بالتجسس لصالح جهاز المخابرات التركي، بعد أن ثبت نقلها معلومات إلى أنقرة عن مواطنين أتراك ينتمون إلى حركة الخدمة التي تعتبرها تركيا "إرهابية"، عقب تحقيقات استمرت 4 سنوات.

وتواجه السيدة(47) عاما، عقوبة السجن 6 سنوات والترحيل، وذلك بعد تحقيق بدأ بعد عقب الانقلاب المزعوم في منتصف يوليو 2016، ليتم مؤخرًا إعداد لائحة اتهام ضدها، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.

ويذكر أن السيدة التركية (مكانها غير معروف حتى الآن)، أرسلت رسالة إلكترونية إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية فرع أنقرة، يوم الجمعة 19 أغسطس 2016، بدأتها قائلة “أنا أعيش في الدنمارك” بعدها، أوضحت أسماء وألقاب أشخاص يعيشون معها في نفس الحي، على رأسهم معلمون وإداريون في مدرسة افتتحها مجموعة من المتعاطفين مع حركة الخدمة في كوبنهاغن.