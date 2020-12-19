الدنمارك: اتهام سيدة من أصول تركية بالتجسس لصالح أنقرة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:47 م
الرئيس التركي
الرئيس التركي
وكالات
Advertisements

اتهمت السلطات الدنماركية، اليوم السبت، سيدة من أصول تركية، بالتجسس لصالح جهاز المخابرات التركي، بعد أن ثبت نقلها معلومات إلى أنقرة عن مواطنين أتراك ينتمون إلى حركة الخدمة التي تعتبرها تركيا "إرهابية"، عقب تحقيقات استمرت 4 سنوات.

 

وتواجه السيدة(47) عاما، عقوبة السجن 6 سنوات والترحيل، وذلك بعد تحقيق بدأ بعد عقب الانقلاب المزعوم في منتصف يوليو 2016، ليتم مؤخرًا إعداد لائحة اتهام ضدها، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية.

 

ويذكر أن السيدة التركية (مكانها غير معروف حتى الآن)، أرسلت رسالة إلكترونية إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية فرع أنقرة، يوم الجمعة 19 أغسطس 2016، بدأتها قائلة “أنا أعيش في الدنمارك” بعدها، أوضحت أسماء وألقاب أشخاص يعيشون معها في نفس الحي، على رأسهم معلمون وإداريون في مدرسة افتتحها مجموعة من المتعاطفين مع حركة الخدمة في كوبنهاغن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الدنمارك اتهام سيدة بالتجسس أنقرة

أخبار تهمك

حقيقة عرض نجم برشلونة للبيع

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 16 ساعة

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

منذ أقل من ساعة

موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

التشكيل المتوقع لمواجهة برشلونة ضد فالنسيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات إصابة عمرو السولية

منذ 36 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيران تستدعي سفير الدنمارك لدى طهران

وسائل إعلام عبرية: الموساد أحبط خطة طهران لاغتيال معارضين إيرانيين في الدنمارك

واشنطن تبحث معاقبة مسؤولين أتراك متورطين باعتقالات تعسفية

ألمانيا: حملات مداهمة لأئمة أتراك يتجسسون لصالح أردوغان

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

سويسرا تحقق مع أتراك تجسسوا لصالح أردوغان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 ص

عاجل- إصابة عماد النحاس بفيروس كورونا

جراحة عاجلة لنجم الأهلي بتوصية طبية

12:33 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان