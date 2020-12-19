مانشستر يونايتد يتحرك لتحصين نجم الفريق من قطبي إسبانيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتقديم عقد ضخم للاعبه ماركوس راشفورد وذلك لتأمينه من تحركات ريال مدريد وبرشلونة الراغبين في الحصول على توقيعه.









وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، ينتهي عقد راشفورد الحالي في عام 2023، مع وجود بند يتيح لتجديده لعام إضافي، ويرغب اليونايتد في تعديل ذلك العقد الذي يحصل بموجبه على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.









ويدرك اليونايتد ضرورة التحرك سريعًا قبل مشاركة راشفورد في يورو 2020، خاصة أن تقديم مستوى مميز في البطولة من شأنه أن يدفع الأندية الكبرى لمحاولة التعاقد معه.



