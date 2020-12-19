موعد سفر بعثة الأهلي إلى النيجر لبداية المشوار الإفريقي

تطير بعثة فريق النادي الأهلي إلى النيجر في الثانية ظهر غد الأحد بطائرة خاصة لخوض مواجهة سونديب بطل النيجر.





وحدد الجهاز الفني للأهلي موعد السفر في الثانية ظهرا حيث يترأس البعثة عضو مجلس الإدارة محمد الدماطي.





ويتخلف عن السفر مع الفريق سمير عدلي المدير الإداري لأسباب صحية بعد تعرضه لوعكة خلال الفترة الماضية وخضوعه لبعض الفحوصات.





ويخضع الفريق لمسحة طبية اليوم على هامش المران قبل السفر غدا للاطمئنان على اللاعبين.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة أمس في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.



