تركيا تقصف ثماني مناطق في إقليم كردستان العراق

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
قصف
قصف
وكالات
Advertisements

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بأن السلطات التركية، قصفت ثماني مناطق في إقليم كردستان العراق.

 

وبين الحين والآخر، يتعرض قضاء العمادية إلى قصف تركي، واستدعت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق، السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق بشمال العراق.

 

وكانت المذكرة، تضمنت إدانة الحكومة العراقية لانتهاكات حرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية، واعتبرت أنه مخالف للمواثيق الدولية، وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلاقات الصداقة، ومبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل.

 

وتبرر تركيا عمليات القصف هذه بـ"حربها" ضد حزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الحدودية الجبلية بشمال العراق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قصف جوي تركيا العراق اقليم كردستان

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 14 ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

منذ حوالي 8 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ نصف ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

طائرات تركية تقصف مواقع شمال الموصل

مقاتلات تركية تقصف الأكراد شمال العراق

الجيش العراقي: القصف التركي تصرف استفزازي وانتهاك للسيادة

عاجل.. الجيش التركي يعلن إطلاق عملية عسكرية شمالي العراق

عاجل.. الجيش التركي ينشر قوات خاصة داخل العراق

الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:35 ص

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

11:58 م

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

07:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان