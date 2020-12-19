تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:01 ص
برشلونة
برشلونة
محمد سامي
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يستضيف فريق برشلونة نظيره فالنسيا علي ملعب الكامب نو، اليوم السبت في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني موسم 2020-2021، في الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر.

ويريد برشلونة مواصلة انتصاراته الأخيرة في الليجا، بعد سقوطه في فخ الهزيمة أمام يوفنتوس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا بثلاثية في عقر داره.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الكتالوني المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن.
خط الدفاع: سيرجينو ديست، أراوخوا، لينغليت، جوردي ألبا.
خط الوسط: فرينكي دي يونغ، سيرجيو بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان غريزمان، مارتن بيرايثوايت.

ويحتل البلوجرانا المركز الخامس في جدول ترتيب الليغا برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، بينما الخفافيش في المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.

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