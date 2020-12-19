أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19-12-2020





تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 19-12-2020 ، حيث وصل سعر الطماطم لـ 6.5 جنيه ، بينما سجل سعر البطاطس 2.35 جنيه .





أسعار الخضروات اليوم السبت 19-12-2020:





الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.





البطاطس بين 1.25 و2.35 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.





البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.





الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.





الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.





الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و1.75 جنيه.





الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.





الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.





الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.





الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.





أسعار الفاكهة اليوم السبت 19-12-2020:





سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.





البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





الرمان بين 3 و5 جنيهات.



