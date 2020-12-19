أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19-12-2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:10 ص
اسعار الخضروات والفواكه
اسعار الخضروات والفواكه
الفجر الإقتصادي
Advertisements

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم السبت 19-12-2020 ، حيث وصل سعر الطماطم لـ 6.5 جنيه ، بينما سجل سعر البطاطس 2.35 جنيه .

أسعار الخضروات اليوم السبت 19-12-2020:

الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، بتراجع 30 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.35 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه، بتراجع بين 25 قرشا و1.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 19-12-2020:

سعر كيلو البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر كيلو البرتقال اسعار الخضر

أخبار تهمك

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك للتعاقد مع بديل "سيرينو"

منذ ساعة و 18 دقيقة

مهاجم الأهلي السابق يضع "البلدوز الجديد" للزمالك في تشكيلة الأفضل

منذ أقل من ساعة

قرار جديد من "ساسي" حول مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 13 ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم ريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أمريكا تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح مودرنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الطماطم ترتفع.. أسعار الخضروات اليوم الاثنين 3-12-2018 بسوق العبور

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-4-2019

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 2-11-2020 في السوق المصري

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5-11-2020

اسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 7-11-2020 بسوق العبور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

موسيماني يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم الأهلي

01:48 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل.. إغلاق طريق السويس الصحراوي بسبب شبورة مائية

07:56 ص

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان