موعد نهائي دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة

ساعات على انطلاق المباراة التي طال انتظارها، في نهائي دوري أبطال آسيا النسخة الحالية، بين بيرسبوليس الإيراني، وأولسان هيونداي الكوري.





موعد مباراة نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين فريقي بيرسبوليس وأولسان هيونداي، ظهر اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب الجنوب في قطر.





فريق بيرسبوليس كان تأهل منذ الثالث من شهر أكتوبر الماضي، على حساب النصر السعودي، بركلات الترجيح في نصف النهائي، وانتظر الطرف الثاني من النهائي طوال هذه المدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، في الدول الآسيوية بشكل كبير، مما عطل لعب المباريات في الجانب الآخر.





على الجانب الآخر ، بلغ فريق اولسان هيونداي، دور نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على نظيره فيسيل كوبي.





وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي بيرسبوليس وأولسان هيونداي، عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، والثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة بتوقيت أبوظبي.





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