بومبيو: من الواضح جدا أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:19 ص
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، إنه من الواضح جدًا أن روسيا تقف وراء الهجمات الإلكترونية الكبيرة في الولايات المتحدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، خرجت وزارة العدل الأمريكية، لتتهم قراصنة روس بالمسؤولية عن هجمات إلكترونية كانت قد وقعت عام 2017.

 

واتهمت وزارة العدل الأمريكية 6 ضباط روس بشن هجمات قرصنة واسعة النطاق عام 2017، كما وجهت اتهام لـ6 قراصنة روس باستهداف الانتخابات الفرنسية والألعاب الأولمبية، وفقا لخبر عاجل أوردته قناة العربية.

 

وفي سياق منفصل، أكد العلماء أنه لو انخرطت الولايات المتحدة وروسيا في حرب نووية شاملة، فإن العواقب ستكون غرق الأرض في شتاء نووي مدته 10 سنوات.

 

ومن المرجح أن تضخ الحرائق التي تسببت فيها التفجيرات النووية حوالي 147 مليون طن (150 مليار كيلوجرام) من السخام في الغلاف الجوي.

 

وستجعل الرياح في الستراتوسفير هذه الهباء الجوي-السناج- يحيط العالم بأسره في غضون أسابيع، مما يغرق الأرض في شتاء نووي دائم.

 

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الكلمات المفتاحية

روسيا بومبيو الولايات المتحدة الأمريكية الهجمات الإلكترونية

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