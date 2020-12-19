قتلى جراء حريق فى مستشفى مخصص لعلاج حالات كورونا بتركيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، مقتل ثمانية أشخاص جراء حريق نشب في غرفة العناية المركزة المخصصة للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة غازي عنتاب.

 

وأصدر مستشفى جامعة SANKO، بيانًا قاله فيه إن الحادث المأساوي وقع صباح اليوم بسبب عطلة في نظام خاص بالإمداد بالأكسجين.

 

وأضاف البيان، أن سبعة من الضحايا لقوا حتفهم في موقع الحادث، فيما توفىي الأخير خلال نقله إلى مستشفى آخر.

 

وأوضح البيان نقل 14 مريضا آخرين كان يخضعون للعناية المركزة إلى مستشفيات أخرى، مشيرًا إلى أن تحقيقا بدأ في الحادث.

 

وووفقًا لوكالة الأناضول، تمكن طاقم المستشفى ورجال الإطفاء من السيطرة على الحريق خلال فترة قصيرة، لكنه أودى بأرواح ثمانية مرضى تتراوح أعمارهم بين 56 و85 عاما.

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