تزامناً مع احتفالات رأس السنة مطار مرسى علم يستقبل 9 رحلات سياحيه اليوم

يستقبل اليوم مطار مرسى علم الدولى 9 رحلات سياحية جديدة بزيادة 5 رحلات تزامنا مع القرب من الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.





ومن المقرر أن يستقبل المطار 6 رحلات قادمة من المطارات البولندية، وكذلك رحلة قادمة من العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك رحلتين من العاصمة التشيكية براغ.





وأكد مصدر بالبحر الأحمر، أنه من المقرر أن تصل بعد غد الأحد رحلتين من بولندا وأخرى من التشيك، مؤكدًا على بداية العام الجديد من المقرر وصول رحلات طيران الإيزى جيت القادم من العاصمة الهولندية امستردام.













وفى سياق متصل بدأت فنادق البحر الأحمر فى التجهيز لاحتفالات رأس السنة لإدخال البهجة على النزلاء، حيث تم تجهيز الزينة وشجرة الميلاد وأضواء العام الجديد بأغلب الفنادق التى ما زالت حتى الآن تستقبل سياح.



