"فلاش باك".. محافظ الإسكندرية لـ مواطن: "اللي مش هيلتزم بالكمامة ميلومش إلا نفسه"

يعتبر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، هو رابع مسؤول يناله فيروس كورونا داخل مبنى محافظة الإسكندرية في 6 أشهر.





وتأتي إصابة محافظ الإسكندرية، بعد إصابة 3 مسؤولين آخرين بالمحافظة وتحديدًا نهاية مايو الماضي بفيروس كورونا، وهم اللواء أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، ومستشار المحافظ حينها حمدي الحشاش، واللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.





وطيلة فترة انتشار الفيروس منذ موجته الأولى كان يحرص اللواء محمد الشريف على النزول إلى الشارع وتوعية المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على أنفسهم وعلى من حولهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا.





وبالعودة للوراء وتحديدا يوم 30 مايو الماضي أي بعد يوم واحد من الإعلان عن إصابة المسؤولين الثلاثة بالمحافظة، حرص الشريف على تفقد المواصلات العامة، للتأكد على قيام جميع الركاب بإرتداء الكمامة، والتحدث معهم لتوعيتهم بأهميتها في الوقت الحالي.





وخلال الجولة، استوقفه أحد المواطنين محافظ الإسكندرية، ووجه له بعض الشكاوي، فيما يتعلق بالأحياء الشعبية، وتعامل المتواجدين بها مع فيروس كورونا، فيما رد محافظ الإسكندرية، قائلا: "انت مسؤول عن نفسك وعن أسرتك متنزلهمش إلا بالكمامات، إحنا وعينا كتير، والدور عليكم، محدش هيركب وسيلة نقل عام إلا بالكمامة وغرامة لاي مخالف، ولما هو يغرم 4 آلاف جنيه، هيتعلم، وهنوفر كمامات بأسعار قليلة لأي حد يجيبها، واللي مش ملتزم هنجبره على الالتزام".



