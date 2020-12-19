نجدة الطفل تكشف العقوبة المنتظرة لوالد طفل واقعة "محمد وبسنت"

قال صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تعليقا على تقدم المجلس القومي ببلاغ ضد المطرب الشعبي حسام الشرقاوي بسبب الفيديوهات التي نشرها لنجله والمعروفة إعلاميا بـ قصة "محمد وبسنت"، مشيرا إلى أنهم لا يمانعون في نشر فيديوهات هادفة للأطفال.





وأشار "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنهم يرفضون نشر فيديوهات مسيئة للأطفال بها ألفاظ لا تناسب أعمارهم، مندهشا من نشر أب فيديو لنجله وهو يحدثه عن حبه لفتاة، وقد يكون في الفيديو تشهير بالطفلة.





وأضاف أن هناك فرق تبحث الفيديوهات التي تنشر للاطفال، وهل هى مؤثرة على نفسية الأطفال، منوها بأن الطفل في واقعة "محمد وبسنت" واضح عليه التوتر والعصبية.



