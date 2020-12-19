انحصار الأمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت
السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 19 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس السبت نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس السبت ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
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