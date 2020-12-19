انحصار الأمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

نشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 19 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





طقس السبت نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس السبت ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية.

الوصف الفني لخرائط الطقس: