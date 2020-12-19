١٠ وحدات صحية ببني سويف تحصل على الوسام الذهبي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف قطاع تنظيم الأسرة بمديرية الصحة لحصول ١٠ وحدات صحية بالمحافظة على الوسام الذهبي في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والذي يأتي تتويجا للجهود المشتركة والمتكاملة بين وزاره الصحة والسكان والمحافظة بأجهزتها المعنية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية ومجاني للمنتفعات.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض جهود المديرية في هذا القطاع إلهام الحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا، مشيدا بدعم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن الوحدات الصحية الحاصلة على الوسام الذهبي هم: وحدات الكوم الأحمر ونعيم واهناسيا الخضرا ببني سويف، ووحدتي طحا بوش وطنسا الملق مركز ناصر، ووحدتي الملاحية والمركز الطبي بمركز ببا،ووحدتي النويره والمماليك بمركز اهناسيا، ووحده بني صالح بالفشن،

جاء ذلك بعد تقييم جوده الخدمة المقدمة بالوحدات بناء على مجموعه من المؤشرات والمعايير التي وضعتها وزاره الصحة من خلال مشروع تكامل خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المنفذ بالتعاون بين قطاع السكان وتنظيم الأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وممول من الاتحاد الأوروبي منذ ٢٠١٩م.

وتشمل معايير تقديم الخدمة استمرارية توفير مخزون كاف لمده شهرين أو ثلاثة من وسائل تنظيم الأسرة وتوفير المعلومات الصحية أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة.

يذكر، أن الوحدة الصحية التي تحصل على الوسام الذهبي تحتفظ به لمدة عام في حال استمرار الحفاظ على المعايير المحددة ثم يتم ترشيحها للحصول على حافز مادي في نهايه العام.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تلقى تهنئة من الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، حيث أثنى على فريق العمل المختص بالمحافظة بقيادة الدكتورة مديحة سري مدير إدارة تنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمحافظة.

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