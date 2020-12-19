مدير مستشفى: مش طبيعي أطلع واحد من تحت سرير والدته بـ"عزل كورونا"

انتقد الدكتور عمرو نادي، القائم بعمل مدير مستشفى ناصر العام ببني سويف، المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، سلوكيات بعض المواطنين في التعامل مع الفيروس، وتهاونهم في حق أنفسهم والآخرين في ظل الجائحة العالمية.





وكتب "نادي"، في منشور على صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «أنا مقدر جدا مشاعر الحب بين البني آدم وأبوه وأمه لدرجة أنه ممكن يعمل حاجة يضر بيها نفسه عشانهم.. بس مش لدرجة إني وأنا بمر في أدوار العزل أطلع واحد من تحت السرير بتاع أمه والتاني مستخبي ورا الباب».





وتواصلنا مع مدير مستشفى ناصر العام، أكد الواقعة قائلا: «ليس من الطبيعي أثناء زيارة تفقدية لي بأدوار العزل داخل المستشفى، أن أجد ابنا يختبئ تحت سرير والدته المصابة بالفيروس، ولا أحد يعلم مدى إصابة الإبن، بالإضافة إلى كونه من المخالطين ولا يجب له عدم الخروج من المنزل، كذلك أجد اخ يختبئ خلف باب بنفس الأدوار، متجاهلين تماما احتمالية إصابتهم بالعدوى».





وأضاف: «مهما يحاول أمن المستشفى التصدي لمحاولات اختراق أهل وذوي المريض إلا أنه في بعض الأحيان تحدث أخطاء، ويصعد أحد ذوي المرضى متجاهلين تماما تعليمات الحماية من الفيروس، كذلك نجد بعض الأسر تتجمع أمام أبواب المستشفى، وأضطر لأن اصطحب مدير المستشفى الإداري محمد الدمرداش من يده والصعود لأدوار العزل للتفتيش عن وجود أي ذوي مرضى بجوار المصابين».



