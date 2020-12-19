أول تعليق لـ سيدة الكرم بعد براءة المتهمين في الواقعة (فيديو)

كشف إيهاب رمزي، محامي سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم"، رد فعل السيدة سعاد بعد صدور حكم بتبرئة المتهمين في الواقعة، مشيرا إلى أنها محبطة..





وقال "رمزي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "السيدة سعاد بتقول ربنا هو اللي هيجبلي حقي، ولو حقي مجاش على الأرض، فباب السما مفتوح، وربنا مش هيسيب حقي"، مؤكدا أن أجهزة الدولة اجتهدت في البحث عن الحقيقة.



