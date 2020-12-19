الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الزمالك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة الدخول في مفاوضات للتعاقد مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في الفترة المقبلة.

مفاوضات الأهلي لضم فرجاني ساسي

وأوضح المصدر أن مسؤولي النادي الأهلي، لا يفكرون في التعاقد مع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وأكد المصدر أن كل ما تردد فى هذا السياق بشأن دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات لضم فرجاني ساسي ليس له أى أساس من الصحة.

وأتم المصدر موضحا أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لم يطلب التعاقد مع فرجاني ساسي، مشيرا إلى أن الأحمر لا يحتاج خدمات اللاعب التونسي، فى ظل وجود طفرة فى مركز خط الوسط.


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