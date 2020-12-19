إعدام لحوم وتحرير 5 محاضر في حملة تفتيش صحية على 14 منشأة غذائية ببني سويف

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:30 ص
محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على استمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع فى مجال تداول السلع فى هذه المواقع ومواجه كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومواجهة كافة صور التلاعب فى الأسعار أوإحتكار السلع وبيعها فى السوق السوداء خاصة فى مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التى يزداد الطلب عليها فى ظل الظروف الراهنة، والتى تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الصحة الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات الرقابة الصحية بالتنسيق مع التموين والجهات الرقابية المعنية، مؤكدًا على أنه كلف الدكتورة أمنية حسن المدير الوقائي بتكثيف الرقابة على أماكن عرض وبيع الأغذية، وبناء على ذلك قام فريق مراقبة الأغذية بإدارة بني سويف الصحية بعمل حملة على كافيتريا جامعة بنى سويف ومطاعم الوجبات السريعة حفاظا على سلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع الجامعة والجهات المعنية.

حيث أسفرت الحملة عن المرور على 14 منشأة، وتم سحب عدد 22 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعمل للتحليل، وإعدام 25 كيلو أغذية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وتحرير 5 محاضر جنحة للمخالفة للقرار ٩٧ لسنة ٦٧ لعدم حمل شهادات صحية، فضلا عن عدد 9 محضر جنحة صحية طبقا للقرار ٩٦ لسنة ٦٧ لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.

شارك في الحملة كل من: الدكتورة شيماء سلامة، ورومانى رأفت، وجورج سعد، وسامح نجاح.

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