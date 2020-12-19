محمد موسى: قطر أول دولة قامت بالتطبيع مع إسرائيل (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن نظام الحمدين أول من قام ببناء وحدات استيطانية في القدس، وعند توقيع الرئيس الراحل محمد أنور السادات على اتفاقية السلام عام 1979 أول دولة هاجمة مصر هي دويلة قطر التي لا تريد للشعب المصري أن يسترد أرضه وتدعم الكيان الصهيوني عبر التاريخ.





وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هناك العديد من الدولة العربية ستنضم إلى مبادرة التطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات والمغرب والبحرين.



