محمد موسى: قطر أول دولة قامت بالتطبيع مع إسرائيل (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:45 ص
أمير قطر
أمير قطر
أمنية فوزي
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قال الإعلامي محمد موسى، إن نظام الحمدين أول من قام ببناء وحدات استيطانية في القدس، وعند توقيع الرئيس الراحل محمد أنور السادات على اتفاقية السلام عام 1979 أول دولة هاجمة مصر هي دويلة قطر التي لا تريد للشعب المصري أن يسترد أرضه وتدعم الكيان الصهيوني عبر التاريخ.

وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هناك العديد من الدولة العربية ستنضم إلى مبادرة التطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات والمغرب والبحرين.

تابع الإعلامي: يجب على قادة الدول العربية الحديث حول القضية الفلسطية والاتفاق حول حدود 1967 حدودا لدولة فلسطين، لافتا إلى أن النظام القطري أول من قام بتطبع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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قطر بوابة الفجر الفجر التطبيع إسرائيل

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