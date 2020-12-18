زيارة مفاجئة تكشف "تزويغ" اطباء وممرضات مستشفى الفنت ببني سويف

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

كشفت زيارة مفاجئة لرئيس قرية الفنت التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، عن "تزويغ" عددًا من اطباء وممراضات المستشفى القروي، وتم إعداد مذكرة بالجولة المفاجئة لعرضه على رئيس مركز ومدينة الفشن.

وتلقى المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن ببني سويف تقريرًا من أشرف حمزاوي رئيس مجلس قروي الفنت، عن تفاصيل زيارته المفاجئة للمستشفى القروي، والتي رصد خلالها تغيب 9 من الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى خلال مواعيد العمل الرسمية.

وجاء بالتقرير أنه اثناء زيارة مفاجئة قام بها رئيس القرية لمستشفى الفنت القروي لمتابعة سير العمل والتأكد من أنضباط العاملين بالمستشفي من أطباء وتمريض وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتبين غياب 9 من الأطباء والممرضات والإداريين من العاملين بالمستشفى وعلي الفور تم تحرير مذكر بالواقعة واحالتها للمهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبهم وعدم تواجدهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة بني سويف محافظ بني سويف كورونا صحة بني سويف جامعة بني سويف تموين بني سويف تعليم بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعة و نصف

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

طلب جديد من نجوم ريال مدريد إلى زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ نصف ساعة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

التحقيق مع 22 موظفًا لتغيبهم عن العمل بقرية "دلهانس" ببني سويف

لتغيبهم عن العمل.. إحالة 12 طبيبًا وممرضة وإداريًا للتحقيق ببني سويف

مرور مفاجئ يكتشف "تزويغ" 47 طبيبا وممرضة وإداريا من مستشفى الفشن ببني سويف

زيارة مفاجئة تكشف "تزويغ" 27 من العاملين بالوحدات الصحية ببني سويف

إحالة 13 طبيبا واداريا إلى التحقيق ببني سويف

بسبب "التزويغ".. التحقيق مع 6 أطباء في بني سويف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان