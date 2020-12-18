زيارة مفاجئة تكشف "تزويغ" اطباء وممرضات مستشفى الفنت ببني سويف

Advertisements



كشفت زيارة مفاجئة لرئيس قرية الفنت التابعة لمركز الفشن، جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، عن "تزويغ" عددًا من اطباء وممراضات المستشفى القروي، وتم إعداد مذكرة بالجولة المفاجئة لعرضه على رئيس مركز ومدينة الفشن.



وتلقى المهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن ببني سويف تقريرًا من أشرف حمزاوي رئيس مجلس قروي الفنت، عن تفاصيل زيارته المفاجئة للمستشفى القروي، والتي رصد خلالها تغيب 9 من الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى خلال مواعيد العمل الرسمية.



وجاء بالتقرير أنه اثناء زيارة مفاجئة قام بها رئيس القرية لمستشفى الفنت القروي لمتابعة سير العمل والتأكد من أنضباط العاملين بالمستشفي من أطباء وتمريض وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وتبين غياب 9 من الأطباء والممرضات والإداريين من العاملين بالمستشفى وعلي الفور تم تحرير مذكر بالواقعة واحالتها للمهندس محمود شاهين رئيس مدينة الفشن فقرر إحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتغيبهم وعدم تواجدهم.

