قافلة طبية تفحص 1158 مواطنًا في بني سويف

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية سالم البحيرى مركز الفشن يومي الأربعاء والخميس الماضيين مكونة من ٨ عيادات في تخصصات "الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والنساء والرمد والأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة" وضمن إجراءات وقائية مشددة.



ووقعت القافلة الكشف على ١١٥٨ مريض وصرف العلاج لهم بالمجان، كما شملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لـ ١١٧ مواطن، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية والغير معدية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ١٠٠ مواطنًا.

