لأول مرة.. إجراء جراحة نادرة لرضيع بمستشفى بني سويف التخصصي (صور)

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أعلن الدكتور صلاح عمر جودة، مدير عام مستشفى بني سويف التخصصي، عن إجراء جراحة لطفل يبلغ ثمانية شهور، يعاني من عيب خلقي بالقولون، حيث تعد هذه الجراحة غير مسبوقة بالمستشفى.



وأضاف مدير المستشفى، أن الطفل حضر برفقة أسرته، حيث شكوا من عدم قدرته على التبرز، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تبين وجود تضخم في القولون بسبب فقدان الخلايا العصبية في عضلات القولون.



وتمكن الفريق الطبي من استئصال الجزء المصاب من القولون، مع توصيل الجزء السليم بفتحه الشرج، وعقب ذلك تم نقل الطفل إلى الرعاية المركزة للأطفال بالمستشفى تحت الملاحظة، ثم إلى قسم الجراحة لاستكمال العلاج والمتابعة.



أجرى الجراحة الطاقم الطبي المكون من الدكتور أحمد بدوي، استشاري جراجة الأطفال بالمستشفى، بمعاونه كل من الأطباء عمر ناصر، أخصائي جراحة التجميل، وعبد العزيز محمد، والدكتورة منال تغيان، استشاري التخدير بالمستشفى، والأطباء حسام عبد الفتاح، وأيمن هنداوي، أخصائي التخدير.



وفي إطار تطوير الخدمة الطبية بمستشفى بني سويف التخصصي، أعلن مدير المستشفى عن التعاقد مع الدكتور محمود محمد معوض، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب جامعة الأزهر، وبناء على طلب إدارة المستشفى، تم التوافق في بنود التعاقد على فتح عيادة تخصصية لحالات جراحة الأوعية، وذلك لمناظرة حالات العيادات الخارجية، بالإضافة إلى تواجده على مدار الأسبوع للحالات الطارئة والعاجلة، في إطار تطوير الخدمة الطبية بالمستشفى.



وأبدى الدكتور محمود محمد معوض، سعادته من إجراء التعاقد مع المستشفى، معلنا استعداده للتعاون مع إدارة المستشفى في وضع خطة تطوير قسم جراحة الأوعية الدموية.



وكلف مدير عام المستشفى، أستاذ الأوعية الدموية والدكتورة منال تغيان، استشاري التخدير، ومدير العمليات؛ بمراجعة جميع المستلزمات والآلات الجراحية اللازمة لتطوير القسم، بما يتناسب مع خطة تطوير المستشفى، بما يتواءم مع احتياجات التشغيل القياسية، وبما يتوافق مع احتياجات المرضى من أهل محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.

