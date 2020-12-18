أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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مع بداية فصل الشتاء، وحدوث موجات من الطقس السيئ والتقلبات الجوية، فى عدد من المحافظات، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الإعلان عن توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وإتاحتها للمواطنين، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة، كما شدد مدبولي على ضرورة إفادة الأجهزة الحكومية المختلفة، والمحافظات، لاتخاذ تدابيرها، والاستعداد للتعامل مع أى آثار ناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن سقوط الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.

كما يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللزمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق بيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد السبت 19 ديسمبر 2020، وحتى يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم السبت 19 ديسمبر 2020:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأحد 20 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 21 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020:

- شبورة مائية كثيفة صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من الوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية صباحا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة على بعض المناطق.

كما أكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.

وعن طقس الغد، قالت الهيئة يسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا، على القاهرة، والوجه البحرى، والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

كما يسود طقس دافئ على جنوب سيناء نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

كما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، فحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة
أمطار خفيفة وشبورة كثيفة.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

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