ننشر لكم طريقة معرفة نتيجة كلية الشرطة 2020 (اكاديمية الشرطة)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 05:03 م
كلية الشرطة
كلية الشرطة
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ننشر لكم طريقة معرفة نتيجة كلية الشرطة 2020 (اكاديمية الشرطة) 

قال اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، في المؤتمر الذي عقدته أكاديمية الشرطة اليوم بمقر الأكاديمية، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اعتمد قبول دفعة جديدة من المتقدمين لكلية الشرطة، حيث أعلن قبول 2806 طلاب، منهم 1150 طالبا بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة، و456 طالبا بقسم الضباط المتخصصين، بجانب قبول 1200 طالب من حملة ليسانس الحقوق.

نتيجة كلية الشرطة 2020
وترقب عدد كبير من الطلاب والأسر المصرية نتيجة القبول في كلية الشرطة هذا العام، على أن يتم إعلان الطلاب المقبولين في الكلية بالنتيجة من خلال إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية

يُذكر أن 55 ألف طالب بينهم 10 آلاف من خريجي كلية الحقوق و37 ألفا من طلاب الثانوية العامة، و2170 من الثانوية الأزهرية تقدموا لأكاديمية الشرطة، وخضع 14 ألف طالب لاختبار كشف الهيئة، ويضم اختبار كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر، وتم اختيار 2806 طلاب.

وترأس وزير الداخلية كشف الهيئة وتابع أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير لكي يضمن انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة، مشددا على تطبيق المعايير الموضوعية لاختيار أفضل الطلاب لتحقيق آمال الجهاز الأمني والحفاظ على مزيد من الاستقرار.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح في شهر يوليو الماضي، وتقدم  أكثر من 50 ألف طالب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، أثمروا بمرحلة كشف الهيئة الذي أثمر عن اختيار الأفضل.

ونوهت أكاديمية الشرطة من قبل أنه لن يسمح بدخول الطلاب لمقر اللجان بدون ارتداء الكمامة أو المطهرات اليدية، ومنعت كاميرات التصوير والهواتف المحمولة والحقائب والحواسب الآلية.

ننشر لكم طريقة معرفة نتيجة كلية الشرطة 2020 (اكاديمية الشرطة) 

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