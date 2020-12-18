نتيجة كلية الشرطة 2020.. تعرف على عدد الطلاب المقبولين هذا العام (اكاديمية الشرطة)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 04:01 م
كلية الشرطة
كلية الشرطة
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نتيجة كلية الشرطة 2020.. تعرف على عدد الطلاب المقبولين هذا العام (اكاديمية الشرطة)

نتيجة كلية الشرطة 2020 | نقدم لكم متابعي بوابو الفجر" الإلكترونية، معرفة عدد الطلاب المقبولين هذا العام في كلية الشرطة 2020.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات الجامعية وخريجى الحقوق للعام الدراسى 2020- 2021.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عُقد بمقر أكاديمية الشرطة، حيث تم استعراض مراحل القبول واجتياز الاختبارات والأعداد المتقدمة من الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها والتخصصات الجامعية المختلفة وخريجى الحقوق.
 
بلغ عدد المتقدمين للعام الدراسى 2020/2021 – (55226) طالباً الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها (39767) والمؤهلات الجامعية (5432) وخريجى الحقوق (10027).
 
وخضع المتقدمون للعديد من الاختبارات التى تكفل التحقق من الشروط اللازمة لتولى أعباءة الوظيفة الشرطية وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلى لإجراء الإختبارات ورصد نتائجها بصورة آلية دون تدخل العنصر البشرى.
 
وإجمالى عدد المتقدمين لكشف الهيئة (14075) المستهدف (2806) وذلك على النحو التالى (1150 الثانوية العامة وما يعادلها – 456 مؤهلات جامعية – 1200 خريجى الحقوق) .
 
وروعى فى نتيجة القبول التمثيل الجغرافى، حيث إن المقبولين يمثلون كافة شرائح المجتمع.
 
على هامش المؤتمر تم عرض فيلم تسجيلى يوضح تدريبات طلبة كلية الشرطة خلال مراحل تأهيلهم داخل الكلية وما تزخر به من إمكانيات بشرية وتكنولوجيا تؤهلها لإعداد رجل شرطة عصرى قادر على أداء مهامه مهما كانت المستجدات الأمنية.

نتيجة كلية الشرطة 2020.. تعرف على عدد الطلاب المقبولين هذا العام (اكاديمية الشرطة)

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