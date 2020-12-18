تطورات تجديد عقد أوباما مع الزمالك

يسعى مسؤولي نادي الزمالك لتجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.





ومن المقرر أن ينتهي عقد يوسف أوباما مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وتأجل تجديد عقد أوباما أكثر من مرة، خلال الفترة الماضية بسبب عدم الاتفاق على بعض التفاصيل في العقد الجديد.





كما تم تأجيله أيضًا في عقد الإدارة الحالية التي تشرف على نادي الزمالك، بسبب عدم وجود سيولة مالية لحسم ملف التجديد.





ومن المقرر أن يتم عقد جلسة بين مسؤولي الزمالك ويوسف أوباما خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشة تجديد عقده.





ويعد أوباما أحد العناصر الأساسية في تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لأبناء ميت عقبة، ويسعى مسؤولي الزمالك للإبقاء على اللاعب لفترة طويلة.



