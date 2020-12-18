"القومي للمرأة" يوجه الشكر للنائب العام لقراره بشأن قضية "سيدة الكرم"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
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توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام، والذي أمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة "سيدة الكرم"، حيث أمر بتكليف المكتب الفني بمكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة، وذلك فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.                              

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن عميق سعادتها وإمتنانها لقرار النائب العام العادل والمنصف، مثمنة الدور الذي تقوم به النيابة العامة لحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مشيرة إلى أن المجلس على أتم استعداد  لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيدة الكرم مع توفير مكتب الشكاوى المساعدة القانونية للمجني عليها متى طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨، وفقا للمادة رقم (٧) بند ١٢، ١٣ واللذان ينصان على تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة. 

وكانت محكمة جنايات المنيا، أصدرت برئاسة المستشار أشرف محمد على، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية "سيدة الكرم" بمركز أبو قرقاص، في أعقاب حدوث مشاجرة بين أبناء القرية عام 2016.

وشمل الحكم كل من "نظير. ا" وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالده "إسحاق" بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة بالسجن 10 سنوات.

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