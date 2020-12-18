نجم الإسماعيلي: لدينا هدف واضح.. وأعتذر للجماهير

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 03:37 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
ولاء حسني
Advertisements
عبر محمود دونجا لاعب الإسماعيلي عن حزنه لفقدان فريقه نقطتين فى أعقاب التعادل مع الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف لكل فريق لحساب الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وأضاف في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: ”أود أن أتقدم بإعتذار للجماهير التى نقدر مدى حزنها على النتيجة ، فنحن نسعى  لتقديم الأفضل وتحسين النتائج لعودة الفريق بشكل تدريجي إلى مكانته والمنافسة على مقعد بالمربع الذهبى”.

وبسؤاله عن مشاركته فى مركز قلب الدفاع أجاب ارتكاز المقاصة والزمالك سابقا :” لا توجد أى أزمة فى المشاركة بمركز قلب الدفاع ،فأننى أتطلع لخدمة فريقى فى أى مركز يحتاجنى ودائما ما أكون تحت أمر الجهاز الفنى”.

واختتم حديثه قائلا :”الجميع لديه هدف واضح وصريح هذا الموسم هو مصالحة الجماهير من خلال تحسين وضع الفريق فى جميع المسابقات التى يشارك بمنافستها”.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دونجا الاسماعيلي اخبار الرياضية

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عبدالستار صبري يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس

منذ ساعة و 27 دقيقة

عرض سعودي لضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك يحسم مصير باتشيكو بعد التعادل مع بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة اقتراب رمضان صبحي من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل لاعبي الأهلي على تعادل الزمالك وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يغيب عن مواجهة المحلة

منذ ساعتين

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مونبيليه الفرنسي

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

03:31 م

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

01:57 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

12:07 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان