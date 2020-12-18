"كوكاكولا" تتجه لتخفيض 2200 وظيفة حول العالم بسبب كورونا

تتجه شركة كوكا كولا لإلغاء حوالى 2200 وظيفة في قوتها العاملة العالمية كجزء من خطة إعادة الهيكلة، حيث تسارعت إعادة هيكلة شركة المشروبات الغازية بسبب جائحة فيروس كورونا الذي شهد الإغلاق الواسع للأماكن التي تُباع فيها كوكاكولا، وسيكون الجزء الأكبر من عمليات التسريح في الولايات المتحدة ، حيث سيتم التخلص من 1200 وظيفة.









وبحسب ما نشر موقع BBC، فإن نهاية عام 2019، كان لدى الشركة حوالي 86000 موظف لكنها كانت تواجه ضغوطا على إيراداتها التي تضرر بسبب الوباء، وأوقفت كوكاكولا إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب محتوى يحض على الكراهية، وتقول الشركة إن الناس ما زالوا يريدون زجاجات بلاستيكية، ويأتي حوالي نصف مبيعات الشركة عادةً من المستهلكين الذين يشربون مشروباتها بعيدًا عن المنزل.







