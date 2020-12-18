في عيد ميلاده الـ 32.. أسطورة أهلاوية جديدة رسم البسمة على وجوه الجماهير

يحتفل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين تحت راية القلعة الحمراء، محققًا داخل صفوفه العديد من الإنجازات.





اللاعب الدولي شارك مؤخرًا مع فريقه للتتويج بالثلاثية التاريخية، حيث فاز بلقب الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.





وحرص المنبر الإعلامي لإدارة النادي الأهلي وصفحاته عبر موقع التواصل الاجتماعي، الاحتفال بعيد ميلاد الاخطبوط حيث كتبت: "حارس عملاق .. قائد .. الأفضل في القارة".





وأضافت :"نحتفل اليوم بعيد ميلاد حارسنا محمد الشناوي، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".





ويرصد "الفجر الرياضي" أهم إنجازات محمد الشناوي في عيد ميلاده من خلال التقرير الآتي:-





حقق محمد الشناوي في مسيرته مع المارد الأحمر، العديد من الإنجازات والالقاب الكروية، كان أبرزها تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب الزمالك غريمه التقليدي للمرة التاسعة في تاريخ النادي.





كما فاز الشناوي مع القلعة الحمراء، بخمس بطولات للدوري المصري وكان أخرها الموسم الماضي، حيث كان اللقب رقم 42 في تاريخ الشياطين الحمر.





واستطاع الشناوي مع النادي الأهلي، حصد لقبين للسوبر المصري ولقبين لبطولة كأس مصر والتي كان آخرها منذ أيام قليلة على حساب طلائع الجيش بالمباراة النهائية.





وشارك الشناوي مع المنتخب الوطني، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018، واستطاع أن يحصد جائزة أفضل حارس مرمى في مباراته التاريخية أمام الأوروجواي بافتتاح البطولة.



