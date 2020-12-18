عبدالستار صبري يعلن تشكيل منتخب الشباب لمواجهة تونس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:35 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
محمد جمال
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أعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب، التشكيل الذي يخوض به مباراة تونس المقررر انطلاقها بعد قليل بالجولة الثانية، من بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. 

جاء تشكيل المنتخب كالآتي.. 

حراسة المرمى: حمزة علاء. 

خط الدفاع:أحمد حسام - حسام عبد المجيد - محمد أشرف - أحمد عيد. 

خط الوسط: العربي - أحمد نبيل كوكا- رشاد متولي.

الهجوم: زياد فرج - يوسف حسن - أحمد شريف.

وتتوجه بعثة منتخب الشباب بقيادة عبدالستار صبري إلي ملعب رادس لمواجهة منتخب تونس ضمن مباريات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وكان منتخب الشباب قد تلقي اليوم من اتحاد شمال إفريقيا ما يؤكد وصول الفراعنة الصغار للعدد المطلوب من أجل إقامة مواجهة تونس ضمن بطولة شمال إفريقيا.

ووصل أمس الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام، لاعب الجونة، إلى تونس، للانضمام لصفوف منتخب الشباب، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. 

كما رافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الأول، ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي، اللذان حضرا إلى تونس، للإشراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا. 

وتوجه الثنائي أبو العلا و محمد محمود، إلى فندق عزل لاعبي المنتخب المصابين بفيروس كورونا المستجد، للإشراف عليهم بجانب متابعة حالة ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يعاني من الفيروس المستجد. 

واختتم منتخب الشباب تحت 20، استعداداته أمس الخميس، في تونس، لخوض مباراة المنتخب التونسي، المقرر لها غدا الجمعة في الجولة الثانية ببطولة شمال إفريقيا.

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