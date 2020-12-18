وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي ببعض أحياء مشروع "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إطلاق التيار الكهرباء لبعض أحياء مشروع بيت الوطن ضمن محور قطع أراضى العاملين بالخارج بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم اطلاق التيار الكهربائي بموزع التوسعة 2 بيت الوطن، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، مشيرا إلى أنه أصبح متاحا لجميع حاجزى قطع الأراضي التى تم الانتهاء من بنائها بالأحياء ( 8.7.6.5 ) بمشروع بيت الوطن توصيل التيار الكهربائي،  وذلك بعد التنسيق مع جهاز المدينة، وشركة التوزيع واستكمال كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

وأضاف رئيس جهاز" القاهرة الجديدة"، أن موزع  توسعة 2 بيت الوطن، يتكون من (  52) خلية ويعمل كبديل لمحطة محولات ( بيت الوطن 2 )، ويقوم بتغذية( 13 ) موزعا فرعيا بالأحياء ( 8.7.6.5 ) بمشروع بيت الوطن بالقاهرة الجديدة، كما أن الموزع يقوم بتغذية بعض الكمبوندات بمنطقة 1000 فدان بالامتداد الشرقي بالمدينة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاسكان عاصم الجزار بيت الوطن اطلاق الكهرباء

أخبار تهمك

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 13 ساعة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

لجنة الكرة في الزمالك توجه تحذيراً للاعبي الفريق

منذ ساعة

الزمالك يكشف حقيقة الصفقة التبادلية الكبرى مع بيراميدز

منذ ساعتين

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 11 ساعة

خلاف في الأهلي بسبب أجايي

منذ حوالي 3 ساعات

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

منذ ساعة و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

غدًا.. انقطاع المياه بمدينة بدر لمدة 8 ساعات

مدبولى: 9 مليارات جنيه إجمالي مشروعات سكنية بالقاهرة الجديدة

"الإسكان": جار إنشاء محطتي محولات كهرباء بمدينة السادات

رئيس"القناة للكهرباء": مسئولون عن تأمين التغذية الكهربائية لأنفاق الإسماعيلية وبورسعيد

وصول موزع كهرباء متنقل لتغذية عدد من أحياء الإسكان الاجتماعي بالعاشر

رئيس القناة للكهرباء: تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة بإجمالي تكلفة 1,2 مليار جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:18 ص

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

01:44 م

47 مليون جنيه تبعد الأهلي عن الصفقة السوبر

10:01 ص

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان