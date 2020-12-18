أسعار الاسماك في مصر اليوم الجمعة 18-12-2020

يرصد موقع "الفجر" أسعار الأسماك اليوم في مصر كخدمة يومية مميزة للمستهلك فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

واستقرت أسعار الأسماك في مصر اليوم الجمعة، مع توافر المعروض منها بالاسواق المحلية وحلقات السمك على مستوى الجمهورية.









وبحث اسعار الأسماك في سوق العبور ؟، فقد سجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو ، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، و انخفضت أسعار البلطى المزارع " 1 " لتتراوح بين 16-18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها ، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-15 جنيها للكيلو مقابل 15.5-16.5 جنيها للكيلو ،واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو.









وترواح سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.









وسجلت أسعار القشر بياض 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها.







