أسعار الاسماك في مصر اليوم الجمعة 18-12-2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:50 ص
أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم
الفجر الاقتصادي
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يرصد موقع "الفجر" أسعار الأسماك اليوم في مصر كخدمة يومية مميزة للمستهلك فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

واستقرت أسعار الأسماك في مصر اليوم الجمعة، مع توافر المعروض منها بالاسواق المحلية وحلقات السمك على مستوى الجمهورية.

 

وبحث اسعار الأسماك في سوق العبور ؟، فقد سجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيها للكيلو ، و البورى "2 " بين 29 - 35 جنيها للكيلو، و انخفضت   أسعار البلطى المزارع " 1 " لتتراوح بين  16-18 جنيها للكيلو مقابل 17-19 جنيها ، وسعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 14-15  جنيها للكيلو مقابل 15.5-16.5 جنيها للكيلو ،واستقرت أسعار البلطى الأسوانى بين  17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها للكيلو. 

 

وترواح سعر البربون " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيها ، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، و سعر السمك موسى 60 – 80 جنيها.

 

وسجلت أسعار القشر بياض 70-100جنيها للكيلو ، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو ، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-210.جنيها.

   

وتراوحت  أسعار الجمبرى الجامبو بين  400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.

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