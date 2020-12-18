تعرف على مواجهات كأس السوبر الإسباني

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
وكالات
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أسفرت قرعة منافسات كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عن مواجهتين تجمع الأولى بين ريال مدريد وأتلتيك بلباو والثانية بين برشلونة وريال سوسيداد.

وتقام منافسات الدور قبل النهائي في مدينتي قرطبة وملقا يومي 13 و 14 يناير المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في الملعب الأولمبي بإشبيلية في 17 من الشهر ذاته.

وتم اختيار الفرق الأربعة بناء على المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو الموسم الماضي، والتي لم يتم إقامتها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فيما يشارك ريال مدريد بصفته بطل الدوري الإسباني إلى جانب وصيفه برشلونة.

وأٌقيمت منافسات الموسم الماضي في المملكة العربية السعودية وتوج بها فريق ريال مدريد، ومن المرجح عودتها مرة أخرى إلى هناك ابتداء من الموسم المقبل، كجزء من عقد يمتد لثلاث سنوات.

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