سلافين بيليتش: رحلت عن وست بروميتش برأس مرفوعة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
سلافين بيليتش
سلافين بيليتش
وكالات
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أعرب سلافن بيليتش عن استيائه الشديد على خلفية إقالته من تدريب وست بروميتش ألبيون، لكنه قال إنه رحل عن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "برأس مرفوعة".

وكان بيليتش الضحية الأولى بين مدربي الدوري الممتاز هذا الموسم بعدما حصد فريقه 7 نقاط في 13 مباراة ليحتل المركز قبل الأخير وتولى سام ألاردايس مدرب إنجلترا السابق المسؤولية بدلاً منه.

وقال بيليتش في بيان إلى صحيفة دايلي ميل: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد رحيلي عن وست بروميتش، أود تسجيل شكري العميق إلى كل اللاعبين وطاقمي التدريبي المجتهد وفريق العمل المتنافي".

وأضاف: "في عام كان صعباً على الكثيرين وقفت الجماهير بجانبنا طيلة الوقت، وأشعر أنا وطاقمي بالامتنان لخدمتهم".

وتابع: "أنا حزين لأن الأمر لم ينجح بالطريقة التي أردناها، لكني أرحل برأس مرفوعة.. وبكل صدق أتمنى التوفيق للنادي في المستقبل".

ويلعب وست بروميتش ضد أستون فيلا في الدوري في قمة منطقة وست ميدلاندز يوم الأحد.

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