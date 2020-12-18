كواليس فشل الأهلي في صفقة كودجو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:31 ص
لابا كودجو
لابا كودجو
ريهام عبد المحسن
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أغلقت لجنة التخطيط لفريق كرة القدم في الأهلي برئاسة محسن صالح ملف التعاقد مع التوجولي لابا كودجو نجم هجوم العين الإماراتي بسبب مغالاة النجم التوجولي الذي يرغب في الحصول على 3 ملايين دولار راتبا سنويا من أجل الموافقة علي العرض الأحمر.

وعرض مسئولو القلعة الحمراء على التوجولي لابا كودجو الحصول على مبلغ مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد وهو ما رفضه النجم التوجولي.

وأبدى لابا كودجو ترحيبه بعرض العين الإماراتي بتجديد عقده مع الفريق الإماراتي وحدد يوم 28 من الشهر الحالي لإعلان استمراره مع بطل الإمارات لحين وصول وكيل أعماله المغربي كريم بلق.

وأعلن النجم التوجولي موافقته علي تجديد عقده لمدة موسم آخر بخلاف الموسم الحالي مع العين الإماراتي لينتهي ملف الصفقة مع المارد الأحمر.

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كودجو فشل الصفقة رياضة الاهلي اخبار الرياضة

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