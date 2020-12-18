مبابي يحدد شرطه الوحيد لتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:00 ص
مبابي
مبابي
علي خلاف
Advertisements
تحدث تقرير صحفي إسباني، عن الشرط الذي حدده النجم الفرنسي كيليان مبابي، لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة.

تجديد عقد كيليان مبابي من باريس سان جيرمان
ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، في ظل ارتباط اسمه بعدد من فرق أوروبا، على رأسهم ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي.

من جانبه ذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني أن كيليان مبابي طلب من إدراة باريس سان جيرمان التعاقد مع مواطنه، حسام عوار، لاعب ليون، قبل بدء مفاوضات تجديد عقده.

وتابع الموقع أن كيليان مبابي، يرى أن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، يحتاج لخدمات مواطنه حسام عوار في الموسم الكروي الجديد، لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وأتم الموقع تقريره موضحا أن إدارة باريس سان جيرمان ستلبي جميع طلبات نجم الفريق الأول كيليان مبابي، من أجل تجديد تعاقده، وضمان بقاؤه داخل حديقة الأمراء.

أخبار تهمك

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 8 لاعبين من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة سارة لـ"موسيماني" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - شوبير: انسحاب منتخب مصر من بطولة شمال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

خالد الغندور يفجر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - قرار ناري من بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ترتيب صلاح بين قائمة أفضل لاعب في العالم 2020

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف حقيقة اقتراب الأهلي من ضم الصخرة في يناير

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي يرفض عرضًا أوروبيًا ضخمًا ويتمسك بالبقاء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

مسئولو بيراميدز يعاتبون جريشة.. والحكم يرد بقوة

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:44 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

عاجل.. ارتفاع جديد في الوفيات والإصابات بكورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

11:58 م

مرعب الحراس يقترب من الأهلي في يناير

10:05 م

عاجل.. نقل محمد منير للمستشفى بعد إصابته بوعكة صحية

12:05 ص

عاجل.. مؤسسة الغذاء والدواء الأمريكية توصي باستخدام هذا اللقاح

12:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان