مصرع شخص صدمته سيارة على كوبري عثمان ببنها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة وفرة هاربة، أثناء وقوفه بجانب سيارته المعطلة أعلى كوبري الفحص ببنها، جرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بمصرع موظف صدمته سيارة أعلى كوبري عثمان "الفحص" ببنها.

انتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين من المعاينة أن الشخص يدعى "أيمن.م.م"، من قرية شبرا ريس، كفر الزيات، وتبين أن سيارته تعطلت أعلى الكوبري، وأثناء وقوفه بجوارها جاءت سيارة دبابة مسرعة صدمته فلقي مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق، وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار السيارة مرتكبة الحادث.

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