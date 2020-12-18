الإبراشي يعلق على قفز فتاة من الـ"توك توك" خوفًا من التحرش (فيديو)

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على قفز فتاة من "التوك توك" خوفًا من تحرش السائق، قائلا: "البنت قفزت من التوك توك خوفًا من التحرش، وهذا كان من الممكن أن ينهي حياتها بالموت".





وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن البنت تصرفت وفقًا لمخاوفها، معقبًا: "مانعرفش إيه اللي حصل في التوك توك دفعها للقيام بها الأمر"، لافتَا إلى أن أجهزة الداخلية قامت برصد هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت بالقبض على السائق الذي أقر بالواقعة بعد المواجهة.



