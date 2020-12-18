الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من هذه الظواهر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا:
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من شمال الوجه.
- فرص أمطار خفيفة (40%) على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح) ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.
- شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من هذه الظواهر
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من هذه الظواهر

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